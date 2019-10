Opposition: Un groupe de leaders formalise leur cadre de concertation

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Les leaders politiques Papa DIOP, Cheikhe Hadjibou SOUMARE, Idrissa SECK, Madické NIANG, El Hadji Issa SALL et Malick GAKOU se sont réunis, à nouveau, ce Jeudi, pour poursuivre leurs échanges et réflexions sur la situation nationale.





Ces derniers, au terme de leur rencontre, se sont accordés sur la nécessité de formaliser le cadre de concertations, mis en place au lendemain de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos