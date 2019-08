Orages et pluies d'intensités modérées à assez fortes, prévues ce samedi (Anacim)

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Des orages et pluies d’intensités modérées à assez fortes sont prévus sur les régions Est (Matam, Bakel, Kédougou, Tambacounda), Sud et Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick), samedi après-midi et la nuit, signale l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Les activités pluvio-orageuses intéresseront cependant les régions Centre-ouest (Linguère, Diourbel, Fatick, Thiès et probablement Dakar) au cours de la matinée du dimanche, souligne l’agence dans son bulletin de prévision à très courte échéance, valable du 17/08/19 à 12h au 18/08/19 à 12h.



L’ANACIM note que la chaleur sera principalement marquée sur les régions Centre et Nord-est, où les températures journalières tourneront respectivement autour de 38 et 40°C.



Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos