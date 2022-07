Ordre des avocats : Passation de service au Bâtonnat entre Me Papa Laïty Ndiaye et Me Mamadou Seck Le bâtonnier sortant, Me Papa Laïty Ndiaye, a passé le témoin hier, à son successeur, Me Mamadou Seck. Faisant son bilan, Me Leyti Ndiaye se félicite d’avoir posé un nouvel acte majeur dans la vie du barreau. Me Ndiaye dit avoir passé trois années intéressantes, instructives à tous points de vue. Mais être Bâtonnier, dit-il, c’est une entreprise à feu continu.

Représentante du garde des Sceaux, Aïssatou Gassama soutient que l’avocat occupe une place très importante dans la société. Il est un personnage multidimensionnel et multi-facettes, témoigne Mme Gassama.



Pour sa part, le nouveau Bâtonnier dira que ce n’est pas banal dans la carrière professionnelle d’un avocat, d’occuper ce poste. Selon Me Mamadou Seck, la justice est aussi une administration qui doit être performante.



D’où la nécessité du dialogue entre les différents acteurs. C’est pourquoi, soutient-il, le barreau est à la disposition de la magistrature pour accompagner la transformation institutionnelle de l’appareil judiciaire, en relation avec tous les autres acteurs de la justice.











