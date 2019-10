Ordures : Les concessionnaires menacent d'aller en grève

Dakar risque de renouer avec les tas d'immondices et d'ordures. Les concessionnaires du nettoiement de Dakar, qui courent derrière au moins 5 mois d'arriérés de salaires, menacent d'aller en grève.



D’après L'As, ils donnent un ultimatum d'une semaine aux autorités pour la régularisation de leurs arriérés de salaires. Passé ce délai, ils ont décidé de ne plus assurer le ramassage des ordures.



