Orefonde: Le village de Loumbal Baladji étrenne son nouveau poste de santé qui porte le nom de Farba Ngom

Les postes de santé dans les villages surtout, très reculés bénéficient d’équipements standards pour mieux répondre aux demandes des populations. Dans le département de Matam, la communauté rurale de Oréfondé en est une située à l'est du pays. Dans cette zone qui fait partie de l’arrondissement de Agnam Civol, se trouve le village de Loumbal Baladji composé pratiquement de 5000 habitants.







Il était donc nécessaire d’offrir aux populations un poste de santé dans le cadre de la « structuration physique » de l’acte 3 de la décentralisation qui prône « l’instauration d’infrastructures telles que les hôpitaux, les écoles dans les zones les plus reculées du Sénégal. Dans ce village de Loumbal Baladji, le député-maire de la commune des Agnams a été honoré car, les populations ont baptisé leur nouveau poste de santé en son nom.







Ce poste de santé a été inauguré ce dimanche 6 Août 2023 par M. El Hadji Malick Gaye Directeur Général de l'AGETIP en présence du maire Farba Ngom et de Amadou Yero Ba Maire de Oréfondé. Dans ce poste de santé, figurent un dispensaire, une maternité et des logements ICP. L’électricité également a été bien installée dans la zone. Le poste de santé Farba Ngom dispose également d’un appareil d'échographie.



Le gouverneur de Matam a invité les populations à s’approprier de ce bijou qui émane d’une demande de la population qui a pu s’appuyer sur le soutien du maire des Agnam, Farba Ngom. Ce dernier qui s’est dit touché par cet acte de reconnaissance, rend hommage au Président Macky Sall et lui renouvelle sa confiance pour l’accompagnement dans ses projets pour un Sénégal émergent.

