Organe de Presse cherche : Journaliste web (h/f)

Vous savez rédiger pour le Web sous différents formats (brèves, enquêtes, interview video, infographies)

vous serez en charge d'articles principalement web mais aussi de vidéos :

- Vous assurez une veille, proposez des sujets et des angles originaux

- Vous enquêtez, rédigez, éditez des contenus et gérez l'envoi de nos newsletters hebdomadaires



- Vous vous chargez de leur promotion sur les réseaux sociaux en coopération avec notre Social Media Manager

Le profil recherché

- Expérience réussie (minimum 2 ans) en tant que Journaliste web sur des thématiques

- Première expérience de tournage en vidéo mobile (micro-trottoirs) appréciée

- Maîtrise impérative des techniques d'écriture rapide (tests prévus)

- Excellent niveau de grammaire et d'orthographe (tests prévus)

- A l'aise avec les différents formats web

- Familier des outils de mise en ligne (CMS)

: -Heure de travail de 16h à 00h

`

Envoyez votre cv au 01senegal@gmail.com