Organisation de la Can 2027: Yankhoba Diattara annonce la candidature du Sénégal Le Sénégal va déposer sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. L’annonce a été faite, ce mercredi, par le ministre des Sports, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour le vote de son budget.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 20:04 | | 0 commentaire(s)|

« Le Sénégal veut déposer sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations en 2027 », a indiqué Yankhoba Diattara. Avant de s’empresser d’ajouter que « le souci est que la Can est passée de 16 à 24 équipes. Donc pour pouvoir organiser la Can, il faut 6 à 8 stades fonctionnels, qui sont aux normes ».



Toutefois, il a rassuré qu’un programme de réhabilitation de plusieurs stades du pays est mis en place. « Il est financé à hauteur de 40 milliards, financé par le gouvernement chinois. Les 20 milliards iront à la réhabilitation du Stade Léopold Sédar Senghor.



Les 20 autres milliards, c’est pour le Stade Aline Sitoé Diatta, le stade Élimanel Fall et le stade Lamine Guèye de Kaolack », indique-t-il.



