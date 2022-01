Organisation de la coopération islamique : Les pays membres invités à soutenir le Fonds de solidarité islamique

Selon un communiqué de presse, le Secrétaire général a déclaré que le Fonds avait prouvé son efficacité à travers ses nobles services humanitaires au profit des

musulmans du monde entier, dans le cadre de l'Oci, mais il a souligné que les capacités financières du Fonds sont encore limitées, pour répondre aux besoins du monde islamique, en particulier face à de nombreux défis dus aux guerres et aux catastrophes naturelles, ainsi qu'au sort des réfugiés musulmans et à leurs souffrances, exhortant les États membres à augmenter leur soutien au budget des projets.



Hissein Brahim Taha a appelé à élargir la portée du Fonds et à aller de l'avant pour trouver une solution à la diminution des ressources du Fonds provenant des dons volontaires de ses États membres, afin de faire face aux difficultés et de développer son travail pour qu’il joue son rôle et qu’il atteigne ses objectifs, en tant qu'une des plus importantes institutions caritatives islamiques en place.



Dans son allocution, le Secrétaire général a demandé à tous les États membres de contribuer au soutien financier du Fonds avec des dons proportionnés à leurs capacités, soulignant que la solidarité islamique est un effort conjoint et inclusif qui exprime l'esprit de coopération et de solidarité conformément aux enseignements de la charia islamique tolérante, en appelant également le Conseil d'administration du Fonds à continuer de soutenir les projets dans la ville d'Al-Qods Al-Sharif, et les projets de santé et d'éducation dans l'État de Palestine, de manière améliorer la détermination du peuple d’Al Qods et des habitants de la bande de Gaza, face à l'attaque féroce et au siège injuste exercé par l'occupation.

Adou FAYE

Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique (Oci), Hissein Brahim Taha, s'est adressé à la réunion du Conseil permanent du Fonds de solidarité islamique en sa soixante-cinquième session, qui s'est tenue (à distance) ce 3 janvier 2021, en présence de l'Ambassadeur Nasser bin Abdullah bin Hamdan Al Zaabi, Président du Conseil permanent du Fonds.