Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture : Ouverture à Malabo de la 32ème session de la conférence régionale

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, la 32ème session de la Conférence régionale de la Fao pour l'Afrique (Arc32) s'est ouverte sur un appel du Sous-directeur général de la Fao et Représentant régional pour l'Afrique, Abebe Haile-Gabriel, à tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 pour déclencher une action urgente au niveau national.



«Collectivement, nous avons appris à faire les choses différemment, à passer au numérique comme jamais auparavant, et à forger rapidement de nouveaux partenariats pour surmonter les menaces. Cette même agilité et ce même esprit de collaboration sont nécessaires aujourd'hui pour la pandémie silencieuse de pauvreté, de faim et de sous-alimentation et d'extrême vulnérabilité aux chocs en Afrique », a-t-il déclaré.



Plus de 50 ministres des gouvernements des pays membres africains participent à la conférence hybride, ainsi que des représentants des pays observateurs, de l'Union africaine, des organisations donatrices, de la société civile et du secteur privé. Des centaines de délégués se joindront aux sessions Zoom au cours des quatre prochains jours, et beaucoup d'autres suivront la diffusion en direct sur Internet.



«Nous devons travailler ensemble pour échanger nos expériences afin de faire face ensemble à ces difficultés », a déclaré Francisca

Eneme Efua, ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, des Forêts et de l'Environnement de la République de Guinée équatoriale et présidente de l'Arc32. «Cette conférence nous offre une occasion exceptionnelle de traiter les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Je demande à toutes les délégations de "tout mettre sur la table" afin que nous puissions parvenir à un consensus ministériel », a-t-elle déclaré.





La Conférence régionale est l'organe directeur suprême de la Fao en Afrique. Au cours des quatre prochains jours, les délégués de toute l'Afrique vont délibérer et fournir des orientations sur les priorités régionales en matière de transformation des systèmes

agroalimentaires en Afrique.



Les délégués participant à la première journée de la Conférence ont discuté de l'élaboration par la Fao de nouvelles stratégies en

matière de science et d'innovation, et de changement climatique.



Les points forts des prochains jours comprennent une session spéciale de partage d'expériences entre les pays sur les solutions pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie, et le lancement avec l'Union africaine de nouvelles directives d'investissement sur les jeunes dans les systèmes agroalimentaires.

Adou FAYE





Source : Sur l'île de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, les ministres de l'agriculture de toute l'Afrique se réunissent cette semaine pour discuter de solutions à la crise alimentaire croissante, lors d'une conférence organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao).Source : https://www.lejecos.com/Organisation-des-Nations-U...

