Organisation du 9e Forum mondial de l’Eau: Les Etats-Unis et le Sénégal signent un protocole d’accord

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Décembre 2021

Selon un communiqué de presse, aux termes de ce protocole, l'Usaid apportera son assistance technique, ainsi que son expertise au niveau de la coordination et de la logistique, pour aider le Sénégal à organiser le 9e Forum mondial de l'eau, prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022.



«Le Forum mondial de l'eau est le plus grand évènement mondial consacré à la question de l'eau. Il est organisé tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau, qui en est le concepteur, en partenariat avec un pays hôte », précise-t-on.



Le 9e Forum à Dakar, supervisé par le ministère sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement, sera une première en Afrique sub-saharienne. De nombreux autres bailleurs de fonds ont décidé de se joindre à l'Usaid pour parrainer l'événement, en complément des quelques 24 millions de dollars engagés par le Sénégal.



Le Forum mondial de l'eau réunira plus de 1 000 participants représentant, entre autres, des États, institutions bilatérales et multilatérales, universités, organisations de la société civile et le secteur privé. Il s'agit d'une plateforme unique permettant à la communauté internationale de l'eau et aux principaux décideurs de

collaborer et de souscrire des engagements à long terme pour relever les défis mondiaux liés à l'eau. Le 9e Forum portera sur « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement », et devrait contribuer à renforcer la capacité du monde entier à répondre aux défis de l'eau et de l'assainissement.



L'Usaid démontre, à travers ce partenariat, son engagement à contribuer à l'atteinte des objectifs prioritaires du Sénégal tels qu'inscrits dans le Pse et le Second Plan d'action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A) qui lui est associé. «Le Sénégal a été désigné pays hautement prioritaire dans le cadre de la Stratégie mondiale pour

l'eau des États-Unis en 2020, ce qui s'est traduit par un financement accru des programmes d'eau et d'assainissement. À travers ces programmes, l'Usaid appuie les efforts consentis par le Sénégal pour atteindre l'accès universel à l'eau et à l'assainissement.



La stratégie de coopération au développement pays de l'Usaid/Sénégal prévoit de renforcer la disponibilité fiable d'une eau de qualité comme composante essentielle de l'objectif de croissance économique inclusive, durable et accrue dans le pays », ajoute le document.



Adou Faye





Source : Le Gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), représentée par Peter Trenchard, Directeur de l'Usaid/Sénégal, a signé un protocole de partenariat avec Abdoulaye Sène, désigné par le Gouvernement du Sénégal et le Conseil mondial de l'eau, comme secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'Eau.Source : https://www.lejecos.com/Organisation-du-9eme-Forum...

