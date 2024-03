Organisation du scrutin présidentiel / Mimi Touré interpelle le nouveau MINT : « J’espère que vous êtes toujours digne et intègre… » Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

Pour l’organisation de l’élection présidentielle du 24 mars prochain, Aminata Touré semble « rassurée » par la réputation du nouveau ministre de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé. Ce dernier, selon Aminata Touré, a toujours joui d’une bonne réputation dans l’administration sénégalaise. « J’interpelle Mouhamadou Mactar Cissé! Il est connu pour sa réputation digne et intègre. En ce sens je l’invite à demeurer sur ce chemin et ne pas céder aux magouilles », explique-t-elle en s’exprimant sur le podium au terrain Acapes dans un meeting de la coalition Diomaye Président.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Organisation-du-scrutin-...

