Orientations du chef de l'État en matière de financement des jeunes et des femmes : Le PROMISE lance les grandes rencontres sur l'industrie de l'assurance islamique au Sénégal

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal (PROMISE), lance ce jeudi 26 octobre 2023 les grandes rencontres sur l'industrie de l'assurance islamique au Sénégal. Ainsi, le projet entre dans le cadre des orientations du président Macky Sall en matière de financement des jeunes et des femmes, en collaboration avec la BID. Ainsi, "des panels de discussion, des conférences animées par des experts renommés, ainsi que des séances de réseautage seront organisés pour faciliter les échanges d'idées et encourager de nouvelles opportunités économiques dans ce domaine", a-t-on lu dans le communiqué. Ce sera une occasion pour les "partisans de découvrir les avantages et les opportunités offertes par l'assurance islamique, tant du point de vue des investissements que de la protection contre les risques". À noter que l'Assurance islamique est un système d'assurance fondé sur les principes islamiques. Il vise à assurer le partage des risques et la protection mutuelle, conformément aux enseignements et aux principes éthiques de la charia...





