Où va le football sénégalais ? Des présidents de ligues sans scrupule vendent leurs clubs Des présidents de clubs, sans scrupule, munis par leurs intérêts crypto- personnels, ont décidé de porter la candidature d’Augustin Senghor, celui-là même qui a été maître de tous les échecs et les malheurs du football sénégalais.



Ces lobbys qui gèrent le football sénégalais depuis plus d’une dizaine d’année, vont à coup sure mener notre fédération à sa ruine. Sans se soucier des résultats ,sans concertation, le groupe d’Augustin veut imposer la dictature à la fédération sénégalais de football.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 01:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos