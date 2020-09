Ouagou Niayes 2: Le collecteur des eaux usées Hann-Fann s'est affaissé dans une maison Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Septembre 2020 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Un pan du collecteur Hann-Fann, qui draine les eaux usées de plusieurs communes et quartiers de Dakar vers la mer, s’est affaissé à Ouagou Niayes 2 (Dakar) dans une maison. L’incident a eu lieu hier (jeudi 3 septembre 2020) dans la soirée, selon les habitants. Mais, il y a eu plus de peur que de mal car, il n’a causé que des dégâts matériels. Aucune victime n’a été enregistrée jusqu’ici. Alertés, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) et des autorités étatiques se sont rendus sur les lieux pour constater et prendre des dispositions afin de sécuriser les occupants de la maison.



