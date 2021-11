Ouakam / Collision entre deux minicars: Six victimes, les chauffards ont pris la tangente Un accident s’est produit, ce mardi 16 novembre 2021, sur la route de Ouakam à côté de la base française. Deux minicars, avec à leurs bords plus d’une dizaine de passagers, sont entrés en collision aux environs de 20 heures.

Selon les militaires trouvés sur place, six (6) blessés «légers» ont été dénombrés. Et certains d’entre eux ont été évacués à l’hôpital militaire de Ouakam pour des soins.



Les deux (2) chauffeurs qui s’étaient engagés dans une course folle, ont pris la poudre d’escampette. « Ils ont détalé comme des lièvres en prenant la fuite aussitôt après les faits. On ne pouvait pas les arrêter », a narré un témoin oculaire. Qui ajoute: « Ils sont tous les deux fautifs car, ils roulaient à vive allure et personne ne voulait laisser l’autre le devancer ».

