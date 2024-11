Ouakam : L’Adjointe au Maire et Candidate de Sàmm Sa Kàddu Arrêtée Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Elections législatives/ Saliou Ndong La Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe a arrêté la première adjointe au maire de Ouakam. Ndèye Top Guèye, candidate sur la liste départementale de Sàmm Sa Kàddu à Dakar, a été interpellée aux côtés d'un faux journaliste, selon des informations exclusives de Seneweb. L'enquête révèle que Mme Guèye aurait fabriqué de fausses cartes de presse qu'elle distribuait à de jeunes recrues afin de recueillir des informations dans certains bureaux de vote. Ces faux journalistes pouvaient accéder librement aux centres de vote. L'affaire a éclaté lorsque les gendarmes ont arrêté M. Sow en possession d'une fausse carte de presse portant la mention « Desk infos. » Les investigations menées par la brigade d'élite de la Gendarmerie de Dakar ont finalement conduit à l'arrestation de la principale accusée. Pour l'instant, Ndèye Top Guèye et son complice sont en garde à vue pour usurpation de fonction, faux et usage de faux.



Source : Source : https://atlanticactu.com/ouakam-ladjointe-au-maire...

