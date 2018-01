Ouakam: Les responsables apéristes rejettent Anta Sarr Diacko

Apparemment, les responsables de l’Apr à Ouakam ne veulent pas du Dr Anta Sarr Diacko dans leur fief. Dans le journal l’As, ils ont clairement demandé à cette dernière de rester à Sicap Liberté pour rectifier le tir.



Le Dr Anta Sarr Diacko a voulu transférer son lieu électoral de Sicap Liberté à Ouakam, après sa défaite lors des élections législatives. Mais c’est sans compter avec la détermination du responsable politique à Ouakam, Momar Guèye qui juge que la déléguée générale à la Protection et à la Solidarité nationale a mieux à faire dans son fief.



Le Directeur des stratégies et de développement territorial estime qu’il n’a aucun problème avec Anta Sarr Diacko mais que « les populations des Sicap Liberté ont plus besoin d’elle que nous ».