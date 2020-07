Ouakam : Un pêcheur tombe avec 124 képas d'héroïne et 14 pierres de cocaïne Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 20:37 | | 0 commentaire(s)|

Dabo, un pêcheur domicilié à Ouakam, est arrêté, dans la nuit du 28 juillet vers 4h, par les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar avec un total de 124 képas d'héroïne et de 14 pierres de cocaïne, a appris Seneweb d'une source policière. En effet, exploitant une information faisant état d'un traffic de drogue dans la localité, les policiers ont passé une commande. Le mis en cause s'est présenté sur les lieux du rendez-vous avec 2 paquets d'héroïne et 2 pierres de cocaïne. C'est ainsi qu'il a été interpellé par les éléments de la Sûreté urbaine qui se sont aussitôt rendus dans sa chambre où ils ont découvert 122 képas d'héroïne et 12 pierres de cocaïne. Entendu, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28493-ouakam-un-p...

