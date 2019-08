Ouakam: Une étudiante tombe d'un immeuble et meurt C’est la tristesse et la désolation au quartier Cité Avion de Ouakam. Awa Tounkara (22 ans), étudiante en science de la santé, dans une école de formation de la place, a chuté du 3ème étage d’un immeuble, a appris Seneweb. Le drame a eu lieu, hier mardi, vers les coups de 13 heures. La jeune fille a rendu l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital Principal de Dakar.

Mais, des témoins qui se sont confiés à nous, n’ont pas manqué de déplorer le «retard notoire» des secours.



«L’incident a eu lieu vers 13h, sous mes yeux. Mais il a fallu au moins 1 heure de temps pour que les sapeurs-pompiers ne débarquent sur les lieux», témoigne ce boutiquier qui dit avoir vu la défunte, une demi-heure avant la chute.



L’on nous informe également que la victime, qui vivait avec son grand-frère douanier, est originaire de Sokone où, elle a même passé la fête de la Tabaski. Elle est rentrée à Dakar, ce lundi, la veille de son décès.



Pour l’heure, beaucoup de spéculations se font sur les circonstances du décès d’Awa Tounkara décrite d’ailleurs comme une fille « gentille et calme ».



Alors que certains parlent de chute accidentelle, la thèse du suicide est aussi fortement agitée dans le quartier. Au moment des faits, elle était seule dans l’appartement.



Les constants d’usage faits, la gendarmerie de la brigade de Ouakam a ouvert une enquête.

