Ouganda: Une fillette congolaise contrôlée positive au virus Ebola

La fillette de 9 ans a été prise en charge après avoir subi un test positif au virus Ebola. L'enfant était arrivée mercredi au point de passage de Mpondwe, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, pour aller obtenir une aide médicale à Bwera, dans le district de Kasese, dans le sud-ouest du territoire ougandais, a expliqué le ministère ougandais de la Santé dans un communiqué jeudi. Il a précisé qu'elle avait été contrôlée à la frontière et qu'elle n'était entrée en contact avec personne sur le territoire ougandais.



La Croix-Rouge qui tient à rassurer : «Personne n'entrera en Ouganda avec Ebola», assure Irene Nakasita.



En juin, trois membres d'une même famille étaient morts en Ouganda après avoir contracté Ebola en RDC. Mais fin juillet, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré l'Ouganda libre d'Ebola, aucun autre cas n'ayant été signalé entretemps.



Selon l'OMS, au 28 août en RDC, on comptait 3004 cas d’Ebola confirmés et probables et 1998 décès.



L'ONG Oxfam, déployée sur le terrain pour lutter contre l'épidémie, appelle à une meilleure formation et un meilleur équipement pour les agents de santé locaux en première ligne. Dans un communiqué, Corinne N'Daw, directrice nationale d'Oxfam en RDC, s'inquiète de constater que le processus de dépistage d'Ebola, qui repose sur l'utilisation d'un thermoflash pour repérer tout cas potentiel, ne semble pas fonctionner.