Ouganda : une ONG met en garde contre les arrestations de journalistes

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Human Rights Network for Journalists (HRNJ) met en garde contre l'augmentation du nombre de journalistes arrêtés en Ouganda. En Ouganda, les journalistes sont souvent victimes de mauvais traitements de la part des forces de sécurité, qui ont augmenté en flèche lors des élections de 2021, marquées par le pire bain de sang depuis des années.



Le HRNJ a publié l'année dernière un rapport recensant quelque 131 cas d'abus contre des journalistes, 82 sont directement attribués à des membres de la police ougandaise. Ce pays d'Afrique de l'Est a connu une série de mesures de répression à l'encontre des opposants au régime du président Yoweri Museveni, en particulier à l'occasion des élections de l'année dernière : des journalistes ont été agressés, des avocats emprisonnés, des observateurs du scrutin poursuivis et des dirigeants de l'opposition violemment muselés. (AfricaNews)

Source : https://www.impact.sn/Ouganda-une-ONG-met-en-garde...