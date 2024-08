Oui à l’introduction de l’enseignement de l’anglais à l’école élémentaire, mais pas en octobre 2024 Par Racine Dia Linguiste, D’emblée, nous tenons à magnifier la décision des nouvelles autorités d’introduire l’enseignement de l’anglais à l’école élémentaire, compte tenu de l’importance de cette langue qui n’est plus à démontrer. En plus, des études ont montré que les enfants surpassent de loin les adultes dans leur capacité à apprendre inconsciemment de nouvelles règles linguistiques. Cependant, vouloir passer à l’acte dès le mois d’octobre 2024 serait mettre la charrue avant les bœufs.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Comment peut-on affirmer que la plupart des instituteurs ont des diplômes en anglais ou même s’ils n’en ont pas, ils ont appris l’anglais au collège et au lycée, ce qui leur permet d’avoir assez de bagage pour enseigner l’anglais au Cm1 et au Cm2 ? Un tel raisonnement ne prend pas en compte la complexité de la didactique de l’anglais, langue seconde qui est différente de la didactique du français à laquelle ces instituteurs sont plus habitués.



En effet, les méthodes d’enseignement de l’anglais évoluent de jour en jour et le fait d’utiliser les anciennes méthodes qui, le plus souvent, ne mettent l’accent que sur l’enseignement de la grammaire, n’aidera pas les élèves. Avec ces méthodes, les élèves vont bien maîtriser la grammaire, mais auront de réelles difficultés à communiquer. Par conséquent, se rabattre sur les instituteurs ne saurait être la bonne solution. Certains nous diront que l’expérience a bien marché avec les chargés de cours.



Cependant, il est important de souligner que ces chargés de cours, une fois au collège, ont la chance de bénéficier de l’encadrement pédagogique des collègues communément appelés doyens, qui sont rompus à la tâche. Ils ont aussi la chance de prendre part à des cellules d’animation pédagogique organisées par les cellules d’anglais.



Cette opportunité de côtoyer directement les professeurs d’anglais, les instituteurs ne l’ont pas. En plus, ces derniers sont déjà trop chargés avec la préparation de leurs fiches destinées à l’enseignement de la discipline pour laquelle ils ont été formés. Leur demander d’en rajouter une autre pour laquelle ils n’ont pas été assez outillés risque d’être un fardeau pour eux.



Nous préconisons, comme alternative, le recrutement d’un personnel qui sera exclusivement chargé de l’enseignement de l’anglais à l’école élémentaire. Ce recrutement sera fait sur la base d’un concours, à l’instar du Crem, comme c’est le cas avec l’enseignement du français et de l’arabe à l’école élémentaire.



Après le recrutement, ce personnel sera formé pour au minimum six (6) mois, voire un (1) an avant d’être affecté en raison d’un enseignant par établissement. Chacune des classes dans lesdits établissements va bénéficier d’une (1) heure de cours par semaine. Vous conviendrez avec moi que ceci ne peut pas être fait d’ici au mois d’octobre 2024. Rien ne sert de courir, il faut tout simplement partir à point.



Racine Dia Linguiste, didacticien des langues

Professeur d’anglais au Lycée Blaise Sène de Loul Sessène/Fatick



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook