Oumane Tanor Dieng défend Macky Sall : ceux qui décrivent le président comme un …

Le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng a répondu de manière agressive à ceux qui décrivent le président de la République Macky Sall comme un dictateur. Sans tournée autour du pot, Ousmane Tanor Dieng semble s'adresser directement à l’opposition. Si, c’est le parrainage qui fait peur, qu’ils sachent que « ce parrainage est la preuve que notre démocratie qui place le citoyen au coeur de l'action politique est vivante et innovante ».



«Quel est le pays dictatorial auquel, la magistrature, les magistrats, les institutions, le Président de la République sont trainés chaque jour et que rien n’arrive à ces personnes. Je pense que si, le pays n’a pas de démocratie, ou même un peu trop, ces choses-là, ne se passeraient pas », a-t-il soutenu dans son allocution.



Le Socialiste se prononçait ce mercredi, lors de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage, au Centre international de conférence Abdou Diouf.



Il ajoute que le travail se fera sur le terrain et la réponse sera également sur le terrain.



Thierno Malick Ndiaye