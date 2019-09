Oumar GUEYE (Ministre de la Bonne Gouvernance): "Le vocable inondation doit être revu...."

"Je voudrais d'abord dire, avant de venir ici, personnellement, je pensait qu'on allai trouver beaucoup d'eaux sous ce pont" a dit Monsieur GUEYE hier à Rufisque en visite aux chantiers du TER.

Puis il a ajouté qu'il a été agréablement surpris lorsqu'il a vu que la circulation est en continue.

D'après ses propos, les maires présents et le préfet l'ont dit qu'après deux heures de temps après les pluies, il n'y a plus d'eaux sur place. Et juste pour dire que le vocable "inondation" doit être revu et bien compris. Une innondation c'est quand y'a de l'eau qui reste de 1 à 5 jours mais; de l'eau qui reste pendant 2 heures de temps et qui pars après, nous ne pouvons pas parler d'innondation.







