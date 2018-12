Oumar Sarr: « Cette manifestation est le dernier avertissement que nous lançons à Macky Sall »

L’opposition regroupée autour du Front national pour la résistance a lancé hier, un dernier avertissement au Président Macky Sall pour l’organisation des élections libres, transparentes et démocratiques en 2019 et la nomination d’une personnalité neutre à la place du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Au point de chute de la grande mobilisation de ce vendredi sur le boulevard du Centenaire, Oumar Sarr du Pds a lancé un appel au chef de l’Etat, « à lire à lire et comprendre » pour ensuite, « donner une réponse à la demande l’opposition ».