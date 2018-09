Oumar Sarr (Pds) : "On a été séquestré pendant toute une nuit avant d'être libéré"

Les leaders du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) arrêtés mardi, lors de leur tentative de sit-in devant le Ministère de l’Intérieur ont été tous relâchés au petit matin. Oumar Sarr qui fait partie de ce lot a assimilé ces arrestations à une séquestration.



La bataille va se poursuivre. C’est le mot d’Oumar Sarr, le Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), après sa libération lui et 8 autres leaders de l’opposition arrêtés, suite aux échauffourées qui les avaient opposées mardi, aux forces de l’ordre.



Mais, loin de déstabiliser les membres du Frn, ces arrestations vont plutôt les revigorer rappelle le n°2 du Pds. : «On a été séquestré pendant toute une nuit et, on a été libéré ensuite sans qu’on ait signé aucun papier. Donc, il n’existe pas de traces de notre passage dans cette police-là. C’est le régime de «maa tay» de Macky Sall qui continue».



Mais, martèle-t-il, il n’est pas question d’abandonner la lutte : «nous, nous allons continuer nos actions et peut-être la semaine prochaine, nous reviendrons ici encore une fois. Nous serons emprisonnés ici ou ailleurs. Mais ce combat, nous allons le poursuivre, nous l’assumons».



A l’en croire, ce ne sont pas les difficiles conditions dans lesquelles, ils se trouvaient lors de leur détention qui vont les décourager.





