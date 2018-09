Oumar Sarr, Sg adjoint du Pds : « Madické Niang reste un militant du parti et notre président de groupe parlementaire » Apres la lettre incendiaire de Sade contre lui, Madické Niang n’a pas assisté hier, au lancement de la campagne de collecte de parrainages pour Karim Wade. Mais, le Pds réfute toute forme de crise en son sein.

Son absence a ravivé les suspicions de crise au Parti démocratique Sénégalais (Pds). Après sa lettre dans laquelle, il jure de ne jamais trahir Me Abdoulaye Wade, Me Madické Niang n’a pas posé ses pieds hier, à la Permanence Oumar Lamine Badji dans le cadre du lancement de la campagne de collecte de parrainages pour Karim Wade. Au présidium, composé d’Oumar Sarr, Babacar Gaye, El Hadji Amadou Sall, Ahmet Fall Braya, El Hadji Amamdou Sall, Mamadou Diop Decroix et Habib Sy, l’absence du président du groupe parlementaire Liberté et démocratie sautait aux yeux.



Pourtant, les responsables du Pds ont tout fait pour minimiser cette affaire. Durant les interventions, au-delà des allusions à peine voilées, dirigées contre l’ancien ministre des Affaires étrangères, l’affaire Madické Niang n’a pas été évoquée. L’intrépide Secrétaire général du Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel), Victor Diouf, a été rappelé à l’ordre par un responsable, lorsqu’il a pipé mot sur cette affaire.



Interpellé à la fin de la cérémonie, Oumar Sarr ne s’est pas montré prolixe sur ce sujet. « Est-ce que le problème est réglé entre Madické et le Pds ? Déjà, est-ce qu’il y a problème ? Cette lettre envoyée au Président Wade semble un acte de défiance. Madické a expliqué que ces personnes ne sont pas ses proches et qu’il n’était pas d’accord avec cette lettre. Parmi ces personnes qui ont signé, beaucoup se sont rétractées », a déclaré le coordonnateur national du Pds.



Qui poursuit : « Madické Niang est un militant du Pds et notre président de groupe parlementaire. Comment, parce que des personnes se sont exprimées en son nom qu’on va dire qu’il n’est plus du parti. Dans ce cas, on est plus dans le cadre d’un parti démocratique. Il est membre du parti, sauf s’il y a autre chose. Je ne sais pas s’il est à Dakar. On a des relations fraternelles. Je l’ai contacté aujourd’hui (hier), dans le cadre du parti. Il m’a expliqué les raisons de son absence aujourd’hui. Mais, je ne peux le dire ici. »



