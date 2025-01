Oumar Sow : «Je souhaite que les dirigeants actuels échouent. Pourquoi ?» Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Oumar Sow/ Saliou Ndong Oumar Sow, ancien ministre-conseiller sous Macky Sall et proche de l’ex-Premier ministre Amadou Ba, fait face à une vague de critiques après des propos controversés tenus sur la chaîne YouTube Sénégal 7. Lors de son passage à l’antenne, où il faisait ses adieux aux auditeurs, M. Sow a exprimé des opinions qui risquent de raviver les débats sur son rôle dans l’opposition. Sans détour, il a affirmé : « Je fais partie de l’opposition, et je le dis clairement : je souhaite que les dirigeants actuels échouent. Pourquoi ? Parce que leur échec nous permettrait de revenir au pouvoir. » Il a ensuite enfoncé le clou en déclarant : « Je prie pour que le pays soit bloqué, que tout s’arrête. Selon moi, c’est la seule façon de montrer aux citoyens qu’un changement de gouvernance est nécessaire. » Ces propos reflètent une opposition farouche à l’égard des autorités en place, au pouvoir depuis moins d’un an. Oumar Sow assume pleinement sa stratégie politique : « Je ne fais pas partie de ceux qui prétendent hypocritement vouloir la réussite des dirigeants actuels tout en n’y croyant pas. Moi, je souhaite leur échec total », a-t-il insisté. Pour lui, son rôle en tant qu’opposant est clair : « Mon devoir est d’alerter la population et de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas dans la gestion du pays. Voilà ma position et ce que je défends. »



