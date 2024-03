Oumar Sow convoqué à la Brigade de Thiong après une altercation au Palais

Le ministre conseiller Oumar Sow a été conduit ce vendredi à la Brigade de Thiong suite à une bagarre qui a éclaté ce matin au Palais entre lui et l'homme d'affaires malien, Ousmane Yara, renseigne Igfm.



Joint au téléphone alors qu'il était en route vers la Brigade de Thiong, M. Sow a confié à IGFM que cette convocation fait suite à sa dernière sortie contre le président Macky Sall. Ne sachant quoi faire pour l'arrêter, ils ont envoyé l'homme d'affaires malien, Ousmane Yara, homme de l'ombre du président Macky Sall, pour le provoquer.



A l'en croire, quand il est arrivé ce matin à son bureau à la présidence de la République, M. Yara est venu l'insulter, lui reprochant d'avoir fait des "révélations sur le soutien du président Sall au candidat Bassirou Diomaye Faye" à l'élection présidentielle du 24 mars 2024.



Il a répliqué et ce dernier lui a donné un coup de poing, raconte-t-il. Il s'est défendu en lui administrant un coup qui précipite l'homme d'affaires au sol. Voyant la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux, explique M. Sow, le président Macky Sall a donné des instructions fermes aux gendarmes pour qu'on l'embarque et l'achemine à la brigade de la gendarmerie de Thiong.



Il se dit déterminé et engagé à poursuivre son combat. Il a commis un avocat, en la personne de Me Moustapha Mbaye pour le défendre dans cette affaire.