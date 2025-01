Oumar Sow face à la justice : « Si c’était à refaire, je ne le referais pas » Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Oumar Sow/ Saliou Ndong L'ancien conseiller spécial de Macky Sall, Oumar Sow, a comparu ce lundi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Bien qu'il ait plaidé non coupable, il a reconnu à la barre qu'il prendrait davantage de précautions dans la formulation de ses interventions politiques à l'avenir. Sow est accusé d'avoir tenu des propos contraires aux bonnes mœurs, diffusé de fausses informations, et incité à la discrimination ethnique. Ces accusations découlent d'une publication dans laquelle il faisait allusion à une « chasse aux Peuls », en réponse à l'affaire Farba Ngom. Devant la cour, Sow a soutenu que ses propos avaient été sortis de leur contexte, précisant qu'il ne cherchait pas à nuire à la cohésion nationale. Il souhaitait simplement réagir aux critiques d'Ousmane Sonko et Fadilou Keita, qui accusaient Macky Sall de persécuter les populations de la Casamance. « J'ai deux épouses. L'une est sérère, l'autre est lébou. Je n'avais jamais imaginé que mes propos allaient être sortis de leur contexte pour m'atteindre. J'ai pris acte que mes propos ne sont pas bons. La preuve en est, la loi est en train de s'abattre sur moi. Si c'était à refaire, je ne le referais pas », a-t-il déclaré, tout en promettant de faire preuve de prudence à l'avenir dans ses déclarations politiques.



Source : Source : https://atlanticactu.com/oumar-sow-face-a-la-justi...

