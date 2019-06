Oumar Youm : « 2500 sénégalais ont déjà travaillé sur le TER, 800 autres seront recrutés pour la phase effective du projet » Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du désenclavement, a informé que « 2500 sénégalais ont déjà travaillé dans la construction du Train express régional (TER), et 800 autres sénégalais seront recrutés dans la phase effective du TER ».

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 15:50 | | 1 commentaire(s)|

Me Oumar Youm répondait aux questions des députés, ce mardi, lors de la séance plénière pour le vote du projet de loi portant création d’une société nationale pour la gestion du Ter. Me Oumar Youm a ajouté que « les sélections ont déjà démarré et les personnes retenues seront envoyées en France pour un stage de formation »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos