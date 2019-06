Oumar Youm, Ministre : Le Sénégal a enregistré 4 554 accidents et 550 décès en 2018 Le Ministre des infrastructures terrestres et du désenclavement, Oumar Youm a fait le bilan des accidents de circulation, recensés durant l’année 2018. D’après lui, le Sénégal a enregistré en cette période 4554 accidents, ayant occasionné 550 décès.



« Le pays connait une recrudescence des accidents de la circulation. Ces accidents ont atteint une moyenne annuelle de 4 554 accidents avec 550 décès. Ces accidents touchent les performances économiques et engendrent d’énormes conséquences économiques, sociales et environnementales », a expliqué le Ministre des infrastructures terrestres et du désenclavement, Oumar, à l’occasion de la semaine nationale de la prévention routière.



Ainsi, le Ministre reste d’avis que la pluralité des accidents découle du comportement humain, manifesté par des excès de vitesse et de la somnolence au volant. Sur ce, il ajouté la conduite état d’ébriété, la fatigue et le non-respect des règles etc. « Le Président de la République a demandé à la tutelle, à la police et la gendarmerie de prendre des mesures durables à cette problématique qui contribue à freiner l’économie d’un pays », a-t-il révélé.



Leral





