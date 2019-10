Oumar Youm sur ses supposées ambitions présidentielles : « je suis un militant discipliné, loyal, fidèle au président de la République » Le ministre du Transport, des infrastructures et du désenclavement, Oumar Youm a apporté la réplique suite aux accusations de la jeunesse de l'Alliance pour la République (Apr). Ces jeunesses politiques l'accusaient de lorgner le fauteuil de Macky Sall.

'' Je suis un militant discipliné. Je suis un militant loyal, fidèle au Président de la République, lui-même le sait. Il y a des accusations qui sont malheureusement pas fondées. Mais on est en politique, souvent il y a des critiques qui ne sont pas fondées, qu'il faut accepter '', répond Oumar Youm, au cours de la finale départementale de l'Odcav de Mbour.

'Pour le maire de Thiadiaye, les critiques ne peuvent pas manquer dans la vie politique.

'Cependant, explique-t-il : '' Ce sont des critiques auxquelles on prête une oreille attentive. Et puis on avancera, parce que c'est ça la mission. Nous ne sommes pas là pour être dans des relations conflictuelles. Encore moins avec notre jeunesse qui a été au cœur de ce combat pour la réélection du Président Macky Sall ''.

'Ainsi, après la pluie, le beau temps. Oumar Youm et sa jeunesse, qu'il a reçue cette semaine, fument désormais le calumet de la paix.

'' De temps en temps, il peut y avoir des malentendus entre les responsables. Entre la jeunesse et leur responsable, je pense que le linge sale se lave en famille. Nous nous sommes retrouvés et nous parlons le même langage. Nous avons aussi compris leur message. Qui est un message revendicatif et légitime. Dans les prochains jours, les solutions appropriées seront apportées à ces revendications '', s'est réjoui le ministre.

