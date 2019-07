Oumy Manga: "Une usine d'emballage est la solution pour revaloriser nos produits"

Les femmes de Ziguinchor s'activent dans un réseau de transformation de fruits et légumes et de produits halieutiques notamment les crevettes (à l'état brut, séchées ou fumées...)

Oumy Manga leur Présidente a profité de cette tournée de vulgarisation PLASEPRI pour attirer l'attention des autorités sur leur besoin en formation et en assistance technique. Selon Mme Manga, une usine d'emballage leur aiderait à capitaliser plus de revenus sur ces produits.