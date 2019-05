Ourossogui: Les émigrés réclament un audit de la gestion du maire, Me Bocar Thiam

Les fils et filles de Ourossogui établis en Europe ne font plus confiance au maire de la ville, Me Bocar Thiam et invitent l'Inspection générale de l'Etat (Ige) à faire un diagnostic de la gestion de la mairie.Ils ont animé une conférence en France pour déplorer la gestion de leur maire. "Nous voulons un audit de la mairie de Ourossogui", a fait savoir Boubacar Gadiaga, l'un des conférenciers sur les ondes de la Rfm. Et d'ajouter : " Tout ce qui est budgétisé à la mairie n'est pas réalisé au vu et au su de tout le monde. Nous voulons que l'Ige vienne visiter la gestion de Me Bocar Thiam".



Selon lui, cette situation a engendré un refus d'investissement chez les ressortissants de Ourossogui établis en Europe. " Les émigrés ne veulent plus investir dans le village qui commence à perdre de la valeur ", révèle-t-il.

