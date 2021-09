Ousmane Coulibaly sauvé par le bénéfice du doute: Ce colosse était accusé d’avoir couché avec un mineur

Il a tout d’un colosse. Forte corpulence et teint foncé, Oumar Coulibaly s’est présenté, hier à la barre du Tribunal d’instance de Dakar. Il était venu pour répondre des délits d’acte contre nature et tentative d’extorsion de fonds. Mais l’étudiant de 25 ans a nié les faits qui lui sont reprochés.



D’après ses déclarations, il aurait téléchargé une application de rencontres pour adultes dans laquelle il a mis sa photo. Et le lendemain, le jeune E. T. a souhaité le rencontrer. C’est ainsi qu’ils se sont donné rendez-vous dans un l’hôtel. Il précise qu’avant son arrivée, il pensait avoir affaire à une femme. « (...).Il m’a dit qu’il vient de la France. Au bout de quelques minutes, un homme l’a appelé et il s’est affolé. Il m’a demandé d’aller me cacher dans la salle de bain, car c’était son père qui arrivait. Ils sont sortis ensemble. Dès que je suis sorti de la chambre, son père m’a empoigné et a menacé me tuer d’une balle », raconte le prévenu, avec beaucoup d’assurance. Le mineur E. T. avait soutenu à l’enquête que le prévenu a demandé qu’il lui fasse fellation et l’a filmé.



A la suite de cela, il a commencé à lui faire un chantage en lui réclamant la somme de 300 000 FCfa. D’après le parquet, l’acte impudique ou contre nature ne souffre d’aucune contestation quant à sa matérialité et son imputabilité. Pour ce qui est de la tentative d’extorsion, il n’y a pas des éléments suffisants, dit-il. Ainsi, il a requis 2 ans dont 1 an de prison ferme. Mais le président du tribunal a relaxé Oumar Coulibaly au bénéfice du doute.









Avec L'As