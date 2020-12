Ousmane Djikoumène Diatta, maire de Santhiaba Manjacque : « La priorité des priorités, c'est le désenclavement de la commune pour un retour efficace des populations déplacées »

C'est lors d'un forum de deux jours tenu dans la commune d'Oussouye qui a regroupé les populations de quatre villages de la Guinée Bissau ainsi que les populations déplacées. L'objectif de la rencontre c'est de faire l'état des lieux et d'identifier des stratégies de résilience pour ces communautés déplacées pour entamer leur retour. L'exemple de Santhiaba Manjacque en est la parfaite illustration.



" Mon bureau est dans la commune de Oussouye et comment pensez-vous que je puisse administrer en étant loin de mes concitoyens. Aujourd'hui l'urgence, est le déminage de la commune de Santhiaba Manjacque, même si la présence de mines n'est pas confirmée", a déclaré l'édile de la commune avant de poursuivre : " ma commune a d'énormes potentialités et peut porter économiquement le département de Oussouye. Donc comprenez par là que le désenclavement est un impératif"



Cette localité fait partie de ces contrées à avoir payé les frais de ce conflit en Casamance. La zone est aujourd'hui inhabitée et les populations ont dû se réfugier pour certains en Guinée Bissau, en Gambie ou encore dans d'autres villes du Sénégal.



" Kahéme, Djirack, Youtou et Effok ont entre autres localités regagné leurs villages. Mais le grand problème qui se pose est l'écoulement de leur produits", dixit le maire Ousmane Djikouméne Diatta pour ensuite évoquer le manque de lycées dans la commune et de pistes de production".



Une route reliant tous ces villages, reste jusque là une promesse en attente d'être concrétisée. Le manque d'électricité et d'eau a également été cité parmi les problèmes dont regorge cette localité qui couvre le beau parc de la Basse Casamance.

