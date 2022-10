Ousmane Faye : "Macky Sall peut briguer un second quinquennat, même l'opposition l'avait théorisé"

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022

Interpellé sur la prochaine candidature du Président Macky Sall, Ousmane Faye refuse qu’on émette l’hypothèse d’un troisième mandat et qu’on devrait plutôt parler de deuxième quinquennat.



"Ce débat est déjà réglé par les textes et règlements en vigueur, lesquels donnent droit à deux mandats de cinq ans. Donc, le Président peut bien aspirer à un second quinquennat.



Mais, Macky Sall est le principal concerné par cette affaire, et s’il juge qu’il pourrait briguer un second quinquennat, sa légalité ne se pose pas et il aura notre soutien total. Même l’opposition l’avait déjà théorisé", a ajouté Ousmane Faye.

