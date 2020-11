Ousmane Faye, Manko Wattu Sénégal : « Moustapha Diakhaté doit toute sa réussite à la pratique de la politique politicienne » Ousmane Faye, coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal considère l’ancien Président du groupe parlementaire de la majorité, Moustapha Diakhaté d’aigri et infidèle en amitié. Il a évoqué son vécu avec le parti libéral et sa démarche unilatérale et anticonformiste au sein de l’Alliance pour la République. Ousmane Faye accuse Moustapha Diakhaté de devoir toute sa réussite à la pratique de la politique politicienne.

L’ancien président du Groupe parlementaire de la majorité, Moustapha Diakhaté n’a pas échappé aux glaives du coordonnateur de la Coalition Manko Wattu Sénégal, Ousmane Faye. Très acerbe dans ses remontrances, il révèle que Moustapha Diakhaté a fini de montrer aux Sénégalais son visage de haineux et de rancunier.



Ainsi, Ousmane Faye, conscient de la volonté de nuire de l’ex-ami du Président Sall, demande tout simplement à Moustapha Diakhaté de montrer ses diplômes aux Sénégalais. D’après lui, ce frustré qui doit toute sa réussite à la pratique de la politique politicienne a toujours, eu des difficultés avec ses compagnons et formations politiques. « C’est pour son mauvais comportement avec Abdoulaye Wade et son régime qu’il a été viré. Macky Sall qu’il attaque aujourd’hui, l’a mis pendant 5 ans, président de son groupe parlementaire.



A l’époque, Moustapha Diakhaté ne tarissait pas d’éloges au Président Sall. Et, il a loué ses qualités et vertus un peu partout au Sénégal. Aujourd’hui, débarqué pour arrogance et indiscipline, il s’engage à une tentative de désinformation et de diabolisation pour essayer de donner une autre image de Macky Sall. C’est peine perdue », insiste-t-il.



Etant dans une situation d’inconfort, Moustapha Diakhaté viré de l’Apr, constate-t-il, est en train de faire le tour des radios et télés pour calomnier des personnalités politiques respectables et travailleurs du gouvernement. Récemment, regrette-t-il, il s’est attaqué à Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget, dont son sérieux et sa loyauté n’est plus un secret. Ledit Ministre qu’il cherche vainement à atteindre est en train d’accomplir avec efficacité sa mission auprès du Chef de l’Etat.



« Abdoulaye Daouda Diallo n’a qu’une seule ambition, celle d’accompagner Macky Sall dans ses projets et programmes afin d’aider le pays à atteindre l’émergence économique. Macky Sall est le meilleur Président du Sénégal. Abdoulaye Daouda Diallo, au moment où il fallait étudier, il l’a fait. Il a obtenu ses diplômes. Aujourd’hui, il sert avec loyauté et fidélité son pays », s’enorgueillit-il.



Le coordonnateur de la coalition Manko Wattu Sénégal se rappelle de la confidence d’un guide religieux, concernant Abdoulaye Daouda Diallo. L’homme de Dieu, l’a une fois dit que lorsqu’il voit Abdoulaye Daouda Diallo, il a toujours l’impression d’avoir en face de sa personne, l’ancien Président de la République, Abdou Diouf. Tellement, le Ministre incarne une discipline et un respect hors norme. Un comportement, sous-tendu d’une courtoisie avérée, ajoutée à ses compétences et aptitudes à servir la Nation font qu’il a la confiance du Chef de l’Etat, Macky Sall.



