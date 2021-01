Ousmane Faye, leader de Manko Wattu Sénégal : « L'ex Dg DDD ne doit pas se blanchir lui-même, à la place des corps de contrôle» Ce n'est pas à Me Moussa Diop de s'autoproclamer un directeur ''clean'' et bon gestionnaire. Il ne doit pas se blanchir lui-même, à la place des corps de contrôle. Au lieu de bomber le torse, il devait attendre le quitus des corps de contrôle pour s'en féliciter. Cette forme d'auto glorification ne plait pas à Ousmane Faye, leader de Manko Wattu Sénégal qui rappelle à l'ancien DG de Dakar Dem Dikk de faire preuve d'humilité et de se laisser apprécier par ses semblables.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Me Moussa Diop apostrophe le Ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo pour tirer sur lui. Ainsi, Ousmane Faye, leader de Manko Wattu Sénégal monte au créneau et le descend. '' Moussa Diop oublie qu'il est encore un nain politique qui ne doit pas se mesurer à plus fort que lui. Il est juste un « voleur qui crie au voleur » et que tous ses agissements et ses sorties médiatiques c'est pour simplement se victimiser.



Pour Ousmane Faye, '' Moussa Diop ne cesse de se laver à grande eau pour ensuite sortir dire de belles choses sur sa personne, alors que ce qu'il a pu faire dans sa gestion ne peut échapper à son successeur qui ne peut pas attaquer sa gestion sans preuve. On attend de voir les corps de contrôle terminer leur travail, avant qu'il ne crie victoire. Mais, il fait son petit malin en abordant la question du mandat, sachant qu'après avoir fait plus de 5 ans à la tête d'une direction nationale, il était sûr qu'il allait être limogé''.



Ces manigances ne passeront pas, il faut qu'il arrête de jouer sur la conscience des sénégalais. Et que dans tout son cinéma, il ne doit pas perdre de vue qu'Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas son alter égo. Donc, il ne va pas lui servir de réponse par rapport à ses agissements. Déjà sur le terrain politique, dans sa localité de Podor, il ne pèse rien pour pouvoir apostropher le Ministre des Finances.



Il faut que Moussa Diop sache raison gardée, qu'il se victimise ou pas, il ne représente rien pour mériter l'estime de Abdoulaye Daouda Diallo qui n'a pas de temps à consacrer à plus fort que lui, encore moins sa petite personne.



Pour le leader de MWS, il n'a pas à se blanchir lui-même, les corps de contrôle sont là pour faire leur boulot. Finalement ce gars tympanise les sénégalais…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos