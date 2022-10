Ousmane Guèye, Responsable Apr à Nioro sur la sortie de l’ex-Procureur… «…Alioune Ndao, un homme inexpérimenté et manipulé en politique» Actuellement magistrat à la retraite, le procureur Alioune Ndao semble trouver le bon moment pour s’épancher sur les évènements qui ont marqué son passage à la Cour de répression de l’enrichissement illicite où il a hérité de grands dossiers comme celui de Karim Wade. Cette sortie a fait sortir Ousmane Guèye de ses gonds.

«La récente chevauchée solitaire de l'exprocureur de la République, Alioune Ndao a surpris et choqué plus d'un, de par la légèreté du contenu de son discours, mais aussi de par le style qui montre surtout un homme inexpérimenté et manipulé en politique. C'est pourquoi, certaines accointances peuvent conduire à des changements comportementaux brusques, viciés voire délirants», a-t-il dit.



Il ajoute : «Voilà un grand magistrat qui a été porté à la tête du Crei, au moment où Aminata Touré était ministre de la Justice, donc son supérieur hiérarchique (il faut bien le souligner), au regard des dispositions protocolaires. Cette précision est de taille pour comprendre la motivation réelle de cette personnalité dans le contexte actuel politique», a-t-il ajouté.



Pour le responsable du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) à Nioro du Rip, si Alioune Ndao «décide maintenant seulement et à un âge avancé, au lieu de jouir tranquillement de sa retraite bien méritée, de s'essayer en politique comme nouvelle vocation suggérée, il en a certes la latitude.. Ce qu'il y a, et j'en demeure convaincu, des tractions souterraines le poussent à soutenir son ancienne ministre de tutelle, à savoir Aminata Touré. Cela en constitue vraisemblablement la lame de fond, mais maladroitement maquillée», a-t-il fait savoir.



Selon Ousmane Guèye, l’intention d'Alioune Ndao est manifeste à l'endroit du Président de la République, Macky Sall; et à la stabilité du pays. «Je considère qu’une telle déviation, pour un magistrat, même à la retraite, est gravissime. C'est une atteinte préméditée, irrévérencieuse mais calculée, à la dignité et à l'intégrité de la première institution de la république», a-t-il dit

