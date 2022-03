Ousmane Guèye, président de la CESL, sur la mort de Seynabou Kâ Diallo : "Que l’Etat n'essaie même pas de jouer avec cette affaire trop sérieuse…" La Coordination des Étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (CESL) a fait face à la presse, pour se prononcer sur cette affaire de meurtre de l'étudiante Seynabou Kâ Diallo. Ses membres menacent de paralyser dans les jours à venir, les enseignements et apprentissages au sein de cette université, si jamais la question de l'insécurité n'est pas résolue.

Ils ont invité leur base au calme et à la retenue, afin de laisser la Gendarmerie dérouler son enquête. Toutefois, ils ont demandé au Directeur du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), en l'occurrence Pape Ibrahima Faye et à toute son équipe, de revenir occuper leur ancien bureau au sein du campus social.



Ce qui, selon Ousmane Guèye, président de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, lui permettra de mieux s'occuper des problèmes des étudiants. Ces derniers, a-t-il précisé, ne sont pas protégés du point de vue physique, sanitaire et alimentaire au sein de cette université.



" C'est parce que tout simplement, l'autorité a failli à sa mission première, qui était de garantir toute sorte de sécurité qui soit réclamée par l'étudiant ", a-t-il expliqué. Pour l'heure, les résultats de l'autopsie sont attendus par la Coordination des étudiants de Saint-Louis, qui promet de se faire entendre dans les jours à venir.











Sud Quotidien



