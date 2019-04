Ousmane Mbaye, Directeur du Commerce intérieur: " Les boulangers ont décidé d'aller en grève malgré toutes nos propositions"

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 07:36 | | 0 commentaire(s)|

Pour mettre fin au mouvement d'humeur des boulangers, la Direction du commerce intérieur (Cdi) a rencontré hier, la Fédération nationale des boulangers pour trouver des solutions à leurs revendications. Selon communiqué parvenu à leral.net, la Direction révèle avoir tout tenté pour pousser les boulangers à revoir leur position mais c'est peine perdue.

"En dépit des solutions proposées par le Département sur tous les points de discussion allant dans le sens de la satisfaction de leurs préoccupations, la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal a décidé d’aller en grève, contre toute attente " lit-on sur la correspondance du Directeur du commerce intérieur Ousmane Mbaye.



A la sortie de la réunion, explique t-il, des conclusions ont été retenues. Il s'agit de: l’encadrement des marges de distribution, comme demandé; du démarrage sans délai de concertations sur la structure du pain, conformément à la réglementation en vigueur ; le démarrage de concertations avec les meuniers sur le prix de la farine et de l’introduction d’un nouveau format de pain afin d’améliorer la productivité de l’activité boulangère.



"Il est regrettable de constater, malgré tous les efforts consentis, le refus catégorique de la fédération à toutes formes de négociation" se désole M. Mbaye tout en signalant que tout boulanger désireux de produire et de mettre à la disposition des consommateurs du pain, sera sécurisé.

MOT DU DCI.docx (24.66 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos