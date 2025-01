Ousmane Ousmane sur la pression: " Donnez un peu d'oxygène et laissez les gens travailler". Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi aux demandes de certaines personnes qui invitent l'État tous les jours à accélérer la cadence sur la reddition des comptes, entre autres dossiers. D'après lui, l'État travaille d'une façon intelligente conformément aux lois et règlements du pays. C'est pourquoi, Ousmane Sonko veut rassurer ces gens en les informant qu'ils sont en train de travailler sur la reddition des comptes. " Nous aurons les résultats escomptés et l'argent retournera au Sénégal", a-t-il rassuré. " Des gens répondront de leurs actes, mais il faut que nous ayons quelque chose de solide que l'on mettra sur la table de la justice", a-t-il ajouté. Avant de conclure :" Alors, d'ici là, donnez un peu d'oxygène et laissez les gens travailler. C'est tout ce que je vous demande".

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Ousmane-Ousmane-sur-la-p...

