Ousmane SONKO ou l’incarnation achevée de l’INDECENCE ! (Dr Ibrahima Mendy, APR)

La récente sortie de M. Ousmane SONKO, sur les relations entre le Président Macky SALL et la Casamance, associe contre – vérité, grossièreté verbale, mauvaise foi politique manifeste et très grave démagogie. Prenant appui sur un douloureux accident routier qui a endeuillé plusieurs familles dans le Bignona, Ousmane SONKO témoigne de son incapacité à hisser son discours à la hauteur des profondes aspirations d’une magnifique Région naturelle meurtrie par plus de 30 ans de conflit. Tirant sur tout, s’abreuvant de pétrole et inhalant du gaz, Ousmane Sonko tente désespérément, d’écorner l’image du Président Macky SALL auprès des vaillantes populations de Casamance.

Pour cette basse mission, il ne lésine sur rien, absolument rien !

Mais, qu’il tente de politiser, à des fins exclusivement personnelles, la douleur des familles attristées, est une grave forfaiture morale et un révélateur de sa véritable nature.

La question, la seule vraie question qu’il aurait du poser, pour y répondre, est simple : Pourquoi le Président Macky SALL est – il adoubé par les populations de Casamance, toutes Ethnies, couches et catégories sociales confondues ?

La réponse coule de source !

Près de 06 ans durant, jusqu’aux effroyables, crapuleux et inacceptables évènements de BOFFA, la Casamance a connu une remarquable période de stabilité sécuritaire favorisée, pour l’essentiel, par les options stratégiques et politiques de sortie de crise, formulées et appliquées par le Président Macky SALL.

Convaincu que seule l’approche triptyque RRD (Réconciliation – Reconstruction – Développement) donnera tout son lustre à la Casamance, le Président Macky SALL a redéfini les contours et le contenu d’une authentique politique de Développement de cette Zone – phare de notre pays. Dans ce cadre, désenclaver cette Région naturelle vitale du Sénégal, fut et demeure une des orientations majeures du Président Macky SALL.

Au plan routier, la gestion des Boucles du BOUDIER et du FULADU, dont la réalisation du tronçon SEDHIOU – MARSASSOUM, n’est qu’un volet, est une dynamique jamais enclenchée depuis près de 60 ans. Cette même logique explique le vote de la Loi 2015 – 13 du 03 Juillet 2015, complété par la signature du Décret d’Application le 30 Septembre 2016, portant « Statut Spécial » des Entreprises Touristiques installées dans le « Pôle Casamance » qui englobe les Régions Administratives de la Région naturelle de Casamance. Mieux encore, le Président Macky SALL a permis la desserte aérienne régulière de la Région de Ziguinchor, par, au moins, 02 Vols quotidiens Dakar – Ziguinchor – Dakar , et, pendant la Saison Touristique, jusqu’à 03 Vols quotidiens Dakar – Cap Skirring – Dakar auxquels s’ajoutent 02 Vols Charters hebdomadaires Paris – Cap Skirring - Paris !

Le profond attachement du Président Macky SALL au double désenclavement de la Casamance se mesure, entre autres, également, à travers la voie maritime. Nul besoin, sous ce rapport, de rappeler AGUENE, DIAMBOGNE et autres Bateaux assurant la liaison entre la Casamance et le reste du pays, dans des conditions exceptionnellement avantageuses (confort et prix du Billet sensiblement revu à la baisse).

Mais, la prouesse majeure demeure, incontestablement, la construction, du Pont sénégalo – gambien à FARAFEGNY, vieille exigence, depuis plusieurs Siècles de relations entre le Sénégal et la Gambie !! Sur l’ensemble de la Région naturelle, l’une des grandes préoccupations du Président Macky SALL demeure le désenclavement interne.

A cet effet, Ponts (comme celui de Ziguinchor), Routes et Pistes de production, ont été multipliés pour atteindre un niveau jamais vu en Casamance !

Jamais, également, la Casamance n’a été aussi éclairée qu’aujourd’hui.

Grâce aux immenses efforts de la SENELEC, de nombreuses zones de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, hier dans l’obscurité totale et permanente, sont éclairées (comme en témoignent les 54 Villages des Régions de Ziguinchor et Sédhiou, éclairés par voie solaire).

En termes on ne peut plus simples et clairs, c’est sous le Président Macky SALL que la Casamance entame son véritable et décisif envol que valident les Politiques Publiques dans tous les Secteurs d’Activités.

Qu’il s’agisse de l’Education de Base grâce au Projet d’Amélioration de l’Education de Base en Casamance par le biais de Financements mobilisés pour les Régions de Ziguinchor et Sédhiou, de l’Enseignement Supérieur avec les ISEP et les O5 Milliards pour davantage moderniser l’Université Assane SECK, du relèvement du taux de Scolarisation Régionale, des percées significatives de la Pêche locale (Centre de TRI de KAFOUNTINE, quai de Pêche de GOUDOMP, construction d’Unités d’Aliments de Poissons à SEDHIOU et ZIGUINCHOR, complexe frigorifique de Ziguinchor, Pôle Aquacole de SEDHIOU…) facilitée par le dragage et le balisage de l’embouchure du Fleuve Casamance, notre Région connaît un envol unique dans sa longue et riche histoire !!

Dans des Secteurs d’une importance singulière, comme l’Agriculture, la Casamance tire son épingle du jeu au palmarès des Régions les plus performantes du Sénégal.

De même, dans le cadre des Politiques d’Emploi lancées par le Président Macky SALL, la Région est dans une dynamique haussière soutenue et régulière.

Bref, nul besoin d’être exhaustif pour attester du bond qualitatif accompli, en 07 ans seulement, par la Casamance, sous Macky SALL.

C’est vrai que le Président Macky SALL n’a jamais promis qu’il « réglera le problème de la Casamance en 100 jours seulement » comme le fit cet Autre dont Ousmane Sonko demeure un inconditionnel chambellan politique. Un Président qui, plus que les « 100 jours » prophétiques attendus, a du passer près de 4380 jours au pouvoir pour finalement laisser la Casamance dans un état pire qu’il n’était auparavant.

Certainement, les récentes initiatives prises par l’ANRAC, les activités déclenchées de concert , par le Gouvernement et la Société Civile pour mener à bien les logiques de Paix et de Développement dans la Région naturelle de Casamance et, surtout, les toutes prochaines Réalisations envisagées par le Président Macky SALL, font peur aux fossoyeurs de la Paix et obstacles au Développement de la Casamance. Une Région d’une exceptionnelle vitalité, d’une incomparable beauté et aux populations remarquables par leur dignité, leur attachement au Travail et au Progrès.

Non, Ousmane SONKO, aucune exigence politicienne et nul calcul apatride, ne sauraient autoriser le retour aux vieilles pratiques d’arrière – garde, porteuses de larmes et de sang, au grand désarroi de populations qui aspirent à la paix, au mieux – social dans un Sénégal uni et prospère, sur le tracé des orientations du Président Macky SALL !

Ce que ne dit et ne dira, jamais, Ousmane SONKO, ce sont les incomparables prouesses infrastructurelles réalisées par le Président Macky Sall dans la Région de Ziguinchor, en 06 ans seulement !

Notre Région lui doit la Réhabilitation complète du Pont EMILE BADIANE, sur 640m et pour un montant de 7,8 Milliards de FCFA. C’était une très vieille réclamation, à la limite de l’exigence formulée par les populations !

Ensuite, la Réhabilitation de la Route CAP SKIRRING – DJEMBERING, sur 12 km de route revêtue et pour 01 montant de 1,5 Milliard CFA, qui renforce les formidables atouts du tourisme local.

De plus, la Réhabilitation du Pont de KATAKALOUSSE, sur 220m, pour 01 montant de 2,3 Milliards CFA est assurée, au grand bonheur des populations qui l’ont, depuis près de 10 ans, souhaitée !

En outre, la Route ZIGUINCHOR – TANAFF, sur 116 km de revêtu, pour 01 montant de 42 Milliards CFA, réhabilitée, a renforcé l’unification du territoire local, la mobilité humaine et les échanges multiples entre plusieurs zones de la Région.

Dans le même sillage, la Route revêtue KAFOUNTINE – DIOULOULOU, sur 25 km, pour 01 montant de 2,2 Milliards CFA, est achevée.

Egalement, dans le cadre du Programme PROMOVILLES, 05 km de route revêtue, d’un montant de 6,4 Milliards CFA, sont en phase d’exécution avancée.

Enfin, l’Aménagement de LA BOUCLE DU BLOUF, dans sa Section THIONK ESSYL – BALINGHOR, mobilisant 7,8 Milliards CFA, est en cours de finalisation !

Au total, rien que pour ces ouvrages, 70 Milliards CFA ont été mobilisés, en 03 ans seulement !!

Ce formidable engagement du Président Macky Sall sur le front des Infrastructures en Casamance, se vérifie dans d’autres Secteurs d’Activités majeures telles que l’Energie, la Pêche, l’Hydraulique et la Santé !

En termes clairs, Ousmane SONKO, joue la dangereuse carte de la manipulation des émotions, du ressentiment local identitaire et du voyeurisme médiatique. La Casamance n’en a point besoin. Elle qui sait que, seules les brillantes ambitions du Président Macky Sall, pourraient lui garantir un avenir radieux dans un Sénégal uni et développé.



Dr Ibrahima Mendy responsable politique APR Ziguinchor,

membre de la cellule d'appui à la veille stratégique

(CAVE) APR.







