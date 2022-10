Ousmane Sakal Dieng, la tournée religieuse, les réalisations, les remerciements des populations

Maouloud 2022, Ousmane Sakal Dieng Maire de la commune de Sakal a fait une tournée religieuse dans beaucoup de villages de sa commune, dans cette nuit dédiée au prophète Muhammad (Psl). Monsieur Dieng a conduit une forte délégation, dont l'adjoint du sous préfet de Sakal Monsieur Kebe et ses collaborateurs pour rendre visite aux familles religieuses et transmettre le message du Président de la République Macky Sall. Au-delà de l'électrification de beaucoup de villages qui n'était pas des promesses électorales, Monsieur Sakal Dieng est revenu sur l'addiction de l'eau sur certains villages qui n'en avaient pas accès.

Les populations reconnaissantes ont prié pour le Chef de l'Etat et l'édile de Sakal.