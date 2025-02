Ousmane Sonko , un leader : le génie politique et les questions d’actualité … Le Premier Ministre Ousmane : quel discours !

Un leader , un patriote , un responsable, qui a séduit et continue de séduire l’humanité , l’éloquence et l’élégance douées dans ces discours , son amour pour le Sénégal , son respect à la Foi et ses prises de positions séduisent davantage l’opinion internationale.



Le Regard Des Sénégalais Sur Le Tandem Joomaay - Sonko

Les interventions du meilleur Premier ministre de l’histoire politique du Sénégal dans plusieurs endroits et/ou médias ont suscité débat chez certains opposants nihilistes , provoquant même des sorties prématurées tous azimuts comme le cas Kirikou Mbow le député qui parlait d’hier dans l’une de ces "bidons "contributions avec la danse de ces mots carré zéro.



Sonko est plus patriote que vous , la plupart d’entre vous comme l’usage et faux politicien Thierno Bocoum ne peuvent concevoir et accepter l’ascendance de cet homme courageux , qui continue à être attaquer de tous les côtés ( certains politiciens , médias , journalistes) .

Il est temps de reconnaître que Joomaay Faye , son excellence, il est le President de tous les sénégalais après une victoire écrasante au premier tour avec 54 %: l’histoire politique du Sénégal retiendra toujours cette belle victoire pour la démocratie.



C’est le moment ou jamais chers compatriotes de rester debout et de se focaliser sur l’essentiel et d’accompagner le Projet



D’emblée Président Sonko a touché le corde sensible de son peuple surtout la jeunesse sénégalaise avec une force politique, d’un discours innovant , compréhensible à toutes les couches sociales . Il est de plus en plus aimé malgré tout ce qu’il a vécu comme injustice avec le régime du dictateur Macky Sall .



Soyons prudents chers compatriotes ! Et préparons nous à voir d’autres feuilletons les jours à venir venant de ces pseudo opposants aigris .



Le Mandat D’arrêt International Contre Macky Sall : Une Demande Sociale



