Ousmane Sonko: Complot ou Cul-pabilité avec combines et "bine bine" ??? Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Février 2021 à 19:11 | | 0 commentaire(s)| Nombreux sont les sénégalais qui ont appris avec beaucoup de stupeur la nouvelle. Ousmane Sonko accusé de viol dans un salon de massage. Ceci paraissait tellement invraisemblable pour beaucoup de nos semblables. Un homme qui n'a jamais été pris à défaut sur le plan des mœurs et qui s'est toujours évertué à donner l'image d'un vertueux, un donneur de leçons.

Un modèle qui n'avait rien à voir avec les tops modèles aussi "sweet beauty " soient-elles. Ceci a été ma vision de son image. Jusqu'à ce que je l'écoute. "Wolof néna kou wakhe fégne". Thieuteute..!!



Le Message de Sonko sur ses Massages. Sonko a eu l'honnêteté tout au long de son discours de n'avoir jamais dit qu'il n'y a jamais eu de relations sexuelles avec la fille. Mais, de dire qu'il n'y a pas eu de viol. Même en dépit du fait qu'il ait violé le Couvre- feu. Il a violé son image et, a fait voler son image.



Le boueux rend boiteux!!



Lui qui prétendait vouloir briser les chaînes qui plombent notre développement. N'a-t-il a pas été oublieux de ses propres messages à cause de ses massages? L'emballage n'est pas au service du produit.



Le Prêcheur pécheur



En écoutons religieusement son message l'Aveu s'est révélé. En accusant et en invitant le Président Macky, à combattre avec des armes politiques, des armes conventionnelles, il reconnaît implicitement avoir quelque chose à se reprocher avec un mauvais certificat de bonne vie et mœurs.



Avec l'énergie du désespoir, il abat sa carte d'extrême nécessité, en incitant ses partisans à venir le protéger. Sonko appelle désespérément au secours quitte à laisser des vies. Il est aux abois, car la loi ne milite pas en sa faveur. Sonko sait que le combat judiciaire, il va le perdre. Car, il s'est lui -même tiré une balle après la ceinture. Le seul combat qui lui reste est le combat politique, le rapport de force pour essayer d'imposer une autre posture si l 'Autorité ne recule pas.



Sonko essaie, en attendant la levée de son immunité parlementaire de gagner du temps, en essayant avec ses inconditionnels d'occuper l'espace publique avec des actes de vandalisme et de désobéissance civile.



Dernier ou avant dernier combat ???



Etre Emprisonné avec l'Idée de martyr, de victime est plus valorisant politiquement que d'être Emprisonné dans ce que nous avons de fondamental les Valeurs. Il cherche avant de s'écrouler ou d'être écroué de perturber la paix sociale, en agitant Casamance, famille politique et opinion nationale et internationale.



Dans ce contexte difficile de covid 19 comment le Vice ont pu prendre le dessus sur le Virus ? Sans se soucier de la contamination, des contacts pas d'une seule main mais, on se connecte avec 20 doigts. Malgré les images véhiculées avec les vacances agricoles de son parti et ses combats de lutte pour montrer l'image d'un homme, d'un combattant actif, il faut lui reconnaître que son besoin de massage est une autre forme de maladie.



Il faut vraiment être malade pour le faire. Car l'homme sait reconnaître ses bons médicaments en "sweet ". Un manque n'est pas agréablement gérable surtout, quand cela est sourcé de sens par les sens et les sensations. Si votre salut est de chercher un savon politique pour se laver de souillures morales. Ne sacrifier pas les jeunes qui croient en vous. Car, au moment où ils sont dans la rue, vos enfants sont bien protégés.



Vous avez toujours su gérer vos séances de massage sans l'accompagnement de personne même pas d'un chauffeur. Aujourd'hui, ayez l'honnêteté et la décence de répondre de cette affaire civile sans sacrifier vos inconditionnels dans votre barrot ou avant dernier barrot d'honneur.



Jeunesse de mon pays. Je vous salue du haut de mon attachement à vous chercher la voie de votre salut. Mobilisez-vous avec conscience contre les imposteurs qui ne cherchent qu'à vous sacrifier à l'autel de leurs ambitions.

Refuser d'être dans l'ambulance funèbre de leur forfait et forfaiture. Soyez le fer de lance de notre vivacité économique. Soyez fiers d'être l'avenir de la Nation. Ne sacrifier pas votre devenir. Certains cherchent en Sonko une baguette magique pour leur problème, mais pas de braguette facile.



Le Président Macky Sall n'a jamais choisi à Sonko ses couleurs de pantalons ni où ni comment et avec qui l'enlever. Le Président a bon dos certainement et les faux malades se cherchent un mal de dos pour justifier leur désir de dodo et de libido dans les milieux contraires à leur image.



Un homme responsable surtout, d'un certain niveau de popularité doit éviter les caniveaux. Que Dieu nous couve et nous couvre de sa protection infinie et nous préserve sans réserve de l'INFAMIE !!!



Paix et Émergence en chacun de nous.



Sénégal Sunugal



Accueil Envoyer à un ami Partager