Ousmane Sonko : " Je vais jamais manifester dans la rue et sacrifier ma famille " ( Vidéo ) De deux choses l'une : soit Ousmane Sonko ne respecte pas les Sénégalais ou bien il avait peur en demandant aux citoyens de sortir pour affronter la police au prix de leur vie.



Sur cette vidéo, lors d'un meeting de son parti, le patron de Pastef a publiquement déclaré qu'il ne va jamais manifester dans la rue parce qu'il a une famille.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 21:33







Pourquoi, aujourd'hui qu'il est poursuivi pour viol, il demande aux Sénégalais de manifester comme si ces gens n'avaient pas de famille comme lui?



Sa personne est il plus important que la vie et la liberté des Sénégalais qu'il veut sacrifier ?



En multipliant ses bourdes, Ousmane Sonko risque d'avoir la plus courte carrière politique qu'un chef de parti ait eu au Sénégal.

