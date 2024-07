Ousmane Sonko : L’État va accompagner les commerçants Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a rendu visite aux commerçants déplacés à Colobane pour occupation de la voie publique, sur instruction du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine. Face aux commerçants, le chef du gouvernement a déclaré : « L’État, les mairies, les marchands ambulants et les populations sont tous responsables de l’occupation anarchique de la voie publique. » Dans son discours, le premier ministre Ousmane Sonko encourage chacun à intensifier la communication avec les populations concernant les mesures à adopter. Pour résoudre cette situation, Ousmane Sonko a déclaré que : « L’État a décidé de prendre ses responsabilités pour accompagner les commerçants, même si, il faut que cela soit clair, c’est une compétence des mairies ». Il est important de noter que le chef du gouvernement a été hué par certains lors de sa visite à Colobane. Ces personnes estiment avoir été trahies par le président du Pastef. Une partie de la foule a scandé : « Sonko workate la ».



